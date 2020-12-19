Месси еще не решил, где продолжит карьеру. У него есть квартира в Майами (Альфредо Мартинес)

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Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес поделился информацией по поводу будущего форварда «Барселоны» Лионеля Месси

«Насколько мне известно, Месси еще не принял решения о том, где будет играть в следующем сезоне, останется ли в «Барселоне» или сменит клуб.

И да, это правда, что у него есть квартира в Майами, но уже давно. Сейчас [эта квартира] – инвестиция, как и в других городах», – написал Мартинес в твиттере.

Ранее сообщалось, что Месси и Луис Суарес планируют перейти в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, но не раньше 2022 года.

Лионель Месси: «Всегда думал о том, чтобы пожить и поиграть в США. Но хочу работать в «Барсе» после завершения карьеры»

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