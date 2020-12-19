Жоан Лапорта: «Реал» ни разу не выиграл ЛЧ за время моего президенства в «Барсе»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о противостоянии каталонцев с .

«Мы упустили большие возможности, имея в составе лучшего игрока в мире. Мы должны были выиграть больше кубков Лиги чемпионов.

Надеемся продолжить историю успеха «Барселоны» в Лиге чемпионов. Кстати, за время моего пребывания на посту президента «Барсы» «Реал» ни разу не выиграл ЛЧ.

У моего баннера есть чувство юмора и ирония, которые можно принять. Это сделано не для провокаций, а для того, чтобы выделить мою кандидатуру. Я думаю, в «Реале» приняли это с юмором и пониманием», – сказал Лапорта.

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 годы. За этот период клуб 4 раза выиграл и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев.