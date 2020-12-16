Лионель Месси: «Всегда думал о том, чтобы пожить и поиграть в США. Но хочу работать в «Барсе» после завершения карьеры»

Капитан «Барселоны» высказался о своем будущем.

«Всегда думал о том, чтобы пожить в США и поиграть в местной лиге. Не знаю, произойдет ли это на самом деле, но такое желание у меня есть.

Было бы неправильно говорить, чем я точно займусь [по окончании карьеры], потому что я пока не знаю. В будущем вижу себя скорее спортивным директором, чем тренером.

У меня нет четкого понимания того, что произойдет по окончании сезона. Нужно дождаться окончания сезона. Я не уверен. Важно думать о команде, чтобы взять трофеи. Я сделаю все возможное для клуба и для себя, и то, что я говорю, идет от сердца и головы. Очевидно, что я останусь жить в Барселоне и хочу остаться в клубе, когда завершу игровую карьеру. Не знаю, в какой должности, но хотелось бы.

Играть за «Реал» или «Атлетико»? Нет, это невозможно. Не знаю, уйду я или нет. Но если я уйду, я хотел бы, чтобы все прошло наилучшим образом, и я мог вернуться в клуб и сделать его лучше. больше любого игрока, в том числе и меня. Надеюсь, она вернется к победам.

Наша история любви с клубом приятна. Чем бы это ни закончилось, это не должно запятнать то, что произошло. Посмотрим», – сказал Месси в интервью La Sexta.