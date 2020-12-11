«Изи катка!». «Зенит» выложил видео с расстрелом летящей перчатки под слова Кокорина после победы над «Спартаком»

«Зенит» подшутил над «Спартаком» после победы (3:1) в 19-м туре .

В твиттере петербуржцев выложили видео, на котором красную летящую перчатку расстреливают из снайперской винтовки под слова форварда красно-белых : «Сделаем красиво. Изи катка была».

В другом посте «Зенит» обратился к «Спартаку» фрагментом из фильма «Брат»: «А че туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?». Это отсылка к промо-ролику перед матчем.

Несите «Спартаку» награду за лучшее промо к «Зениту»: Ещенко вспоминает цитаты из «Брата» под «Наутилус»