«Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ. «Спартак» будет третьим

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:1) в матче 19-го тура .

Благодаря этому результату петербуржцы набрали 41 очко в чемпионате и гарантированно уйдут на зимний перерыв лидерами таблицы.

У «Спартака» осталось 35 очков, у 34 балла при матче в запасе. Красно-белые в любом случае уйдут на перерыв третьими: при любом результате матча «Ростов» – ЦСКА одна из команд опередит «Спартак» либо по очкам, либо по дополнительным показателям.

Сезон РПЛ возобновится в феврале.

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