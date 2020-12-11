Роналду о включении в дрим-тим France Football: «Горд быть в компании столь выдающихся игроков»

Форвард прокомментировал признание его лучшим левым нападающим по версии журнала France Football.

«Для меня большая честь войти в число 11 лучших игроков по France Football. Какая потрясающая команда мечты...

Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь нахождением в компании столь выдающихся футболистов. Спасибо!» – написал Роналду.

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Лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также были названы лучшие защитники и полузащитники. Месси и Роналдо составили португальцу компанию в линии атаки.

Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие в истории по версии France Football