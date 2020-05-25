Роналду забил 79 голов в 100 играх за «Юве». Это третий результат в истории клуба

Вчера нападающий провел сотый матч в составе и оформил дубль в ворота «Дженоа» (3:1).

Португалец забил 79 мячей в 100 играх за клуб. 62 гола форвард забил в матчах Серии А, 14 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Италии и один мяч – в Суперкубке страны. Это третий результат в истории «бьянконери».

Нападающий Омар Сивори, выступавший за «Ювентус» с 1957 по 1965 год, забил 84 мяча в 100 играх за клуб. Форвард Феличе Борель, игравший в команде с 1932 по 1941 год, а также с 1942 по 1946 год, отличился 80 раз за 100 первых матчей в клубе.

Лучшие бомбардиры «Ювентуса» после 100 матчей за клуб:

1) Омар Сивори – 84 мяча;

2) Феличе Борель – 80;

3) Криштиану Роналду – 79;

4) Джон Чарльз – 70;

5) Йон Хансен – 62;

6) – 61;

7) – 59;

8-10) Джампьеро Бониперти – 56;

8-10) Мишель Платини – 56;

8-10) – 56.