Тедеско пожал руку Джанаеву после матча с «Сочи»

Появились новые подробности конфликта, произошедшего между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым после матча 18-го тура РПЛ между клубами (0:1).
На кадре из подрибунного помещения видно, что тренер пожал руку голкиперу.
Фото: «Р-Спорт»
Стоит отметить, что ранее появился другой кадр, на котором голкипер протягивает 35-летнему специалисту руку, однако Тедеско не отвечает и держит руки в карманах. По словам Джанаева, после этого тренер «Спартака» начал обвинять его в симуляции.
Некоторое время назад Тедеско выступил с заявлением по сложившейся ситуации.
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