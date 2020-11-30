Тедеско пожал руку Джанаеву после матча с «Сочи»

Появились новые подробности конфликта, произошедшего между главным тренером «Спартака» и вратарем «Сочи» после матча 18-го тура между клубами (0:1).

На кадре из подрибунного помещения видно, что тренер пожал руку голкиперу.

Фото: «Р-Спорт»

Стоит отметить, что ранее появился другой кадр, на котором голкипер протягивает 35-летнему специалисту руку, однако Тедеско не отвечает и держит руки в карманах. По словам Джанаева, после этого тренер «Спартака» начал обвинять его в симуляции.

Некоторое время назад Тедеско выступил с заявлением по сложившейся ситуации.

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