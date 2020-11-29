Илья Казаков: «Тедеско перед игрой с ЦСКА сказал одному из сотрудников соперника: «Fuck you, fuck your family!»

Журналист Илья Казаков заявил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско грубо высказывался в адрес одного из сотрудников ЦСКА перед прошлым матчем между клубами.

«Знаю, что «Спартак» любят не все, но не представлял, что такой эксцесс возможен. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков Сочи ударил . Свежее заявление Доменико Тедеско.

Если Тедеско перед игрой с ЦСКА сказал в лицо одному из руководителей соперника по безопасности: «Fuck you, fuck your family!» (оскорбления в адрес семьи сотрудника – прим. Sports.ru) – просто за то, что тот просил от тренера соблюдать ковидный регламент , где в частности от команд требуется поочередный выход на поле – чем тогда считать это:

1) проявлением хамства и дурного воспитания?

2) неуважения к сопернику и лиге, в которой он работает?

3) оскорблением соперника из-за его происхождения?

Эпизод был в трансляции. После дерби Тедеско подошел извиниться, но извинения не были приняты. Потому что задели семью», – написал Казаков.

😡 Доменико Тедеско: «Меня оскорбили из-за моего происхождения. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму»

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев послал Тедеско (а хотел пожать руку), Жоаозиньо ударил Хинкеля