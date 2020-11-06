Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась 

Клубы РПЛ на этой неделе потерпели три поражения в еврокубках при одной ничьей, и это отразилось в таблице коэффициентов УЕФА.

уступил загребскому «Динамо» (1:3) в 6-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), – «Баварии» (0:2), а поделил очки с «Челси» (1:1).

Набрав в четырех играх 0,167 балла, Россия осталась на седьмом месте, всего в таблице – 38,382 балла.

Португалия (47,349), идущая шестой, увеличила отрыв от России почти до 9 баллов.

К России приблизились Нидерланды, занимающие восьмую позицию. Теперь отрыв составляет 1,582 балла (всего у ассоциации – 36,800).

Приблизилась к России и Бельгия, идущая на 9-м месте. Отрыв сократился до 2,082 балла (всего у ассоциации – 36,300).

Текущая таблица определяет представительство клубов в евросезоне-2022/23.

Напомним, шестая строчка в рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

Ассоциации с 7-го по 15-е место делегируют в еврокубки по 5 команд: две в Лигу чемпионов, одну – в и две – в Лигу конференций, новый клубный турнир УЕФА.

В этом сезоне у России было три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что «Краснодар» прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире – чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации.

На прощание ЦСКА размазали в Загребе. У команды Гончаренко 0 побед в 6 матчах – в истории России такого еще не было

Лимит и календарь повлияли на провал в ЛЧ и ЛЕ: игроки РПЛ в лидерах по минутам в Европе, у конкурентов намного больше легионеров