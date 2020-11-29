«Тамбов» – «Спартаку»: «Не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы гендиректора не меняли🤔»

в соцсетях пошутил об уходе генерального директора «Спартака» из клуба.

«Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли 🤔», – написали в твиттере тамбовчане, приложив коллаж из скриншотов с результатами матчей против красно-белых и сообщениями об уходе Газизова и , ранее также занимавшего пост генерального директора «Спартака».

И Газизов, и Цорн ушли из «Спартака» через три дня после игры с «Тамбовом».

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020

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