«Тамбов» – «Спартаку»: «Не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы гендиректора не меняли🤔»

Теги Спартак премьер-лига Россия Томас Цорн Шамиль Газизов Тамбов соцсети ахахаха Футбол

«Тамбов» в соцсетях пошутил об уходе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова из клуба.

«Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли 🤔», – написали в твиттере тамбовчане, приложив коллаж из скриншотов с результатами матчей против красно-белых и сообщениями об уходе Газизова и Томаса Цорна, ранее также занимавшего пост генерального директора «Спартака».

И Газизов, и Цорн ушли из «Спартака» через три дня после игры с «Тамбовом».

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