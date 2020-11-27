Директор «Тамбова»: «Снимемся с РПЛ, если от руководства области все так же не будет реакции»

Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче РПЛ, в котором половина основы команды не вышла на поле из-за долгов по зарплате.

– К ребятам нет никаких вопросов, они молодцы, показали бойцовский дух. К сожалению, этого не хватило. После 70-й минуты, когда счет был уже 2:1, мы создали кучу моментов, но подвела реализация.

Но вы посмотрите — кто за нас играл!? Там два парня из молодежки, и они не растерялись, показали все, что могли. Жаль, что этого не хватило, но ведь и играли мы не на первенство области — это «Спартак»! Уверен, если бы мы сыграли боевым составом, то был бы совсем другой результат.

– Как можно было довести клуб до такого состояния?

– Это жизненная история. Есть футболисты, и перед ними были озвучены некие обязательства. Но никто их не выполнил, и три недели назад парни сказали мне: «Если не будет каких-то движений со стороны области, то мы не выйдем на матч против «Спартака».

Ну, а как они должны были играть? За все это время с ними никто даже не попытался выйти на связь. Все зависит от руководства нашего региона. Другого варианта выйти из кризиса, чем если они выполнят свои обещания — нет. Мы бы не заявились на этот сезон, если бы с самого начала нам четко сказали: возможности для выступления клуба в РПЛ у вас нет и не будет.

Но клуб получил гарантии от Белоусова, начальника Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, на 204 млн рублей, и он заверил нас, что все будет хорошо. Ребята ходили на встречу с губернатором перед последним туром прошлого сезона с ЦСКА, где им также пообещали, что никаких проблем не возникнет.

Поэтому мы и играем в . Но если от руководства области все так же не будет никакой реакции, то, конечно, мы снимемся с чемпионата. Другого выхода у нас просто нет. С такой кучей долгов – я не знаю, как жить дальше.

– У «Тамбова» осталось два домашних матча [в декабре]. Стоит ли ожидать, что в них сыграет основа, или возможны какие-то перестановки?

– Я сделаю все, чтобы это была основа. Получится убедить в этом парней или нет, если с ними опять никто не выйдет на связь – я не знаю. Но если мы закончим первую часть сезона внизу и не будет никакой реакции от губернатора, то спасти клуб будет гораздо сложнее, – сказал Худяков.

Половина «Тамбова» бойкотировала матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен