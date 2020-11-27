Директор «Тамбова»: «Все идет к тому, что мы можем сняться. Остается вариант с переездом в Саранск»

Спортивный директор «Тамбова» высказался о ситуации в клубе.

«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата.

Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – рассказал Худяков.

Некоторые игроки «Тамбова» бойкотировали матч 17-го тура против «Спартака» (1:5) из-за долгов по зарплате.

Половина «Тамбова» бойкотировала матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен

«Спартак» все же размазал бойкотирующий «Тамбов». Крал – игрок матча, Кутепов – официально нападающий