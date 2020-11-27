Директор «Тамбова»: «Все идет к тому, что мы можем сняться. Остается вариант с переездом в Саранск»

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о ситуации в клубе.

«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата.

Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – рассказал Худяков.

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