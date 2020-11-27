«Тамбов» недополучил 92 млн рублей из бюджета области на сезон-2019/20. На этот сезон средства не выделялись

Стали известны подробности ситуации в «Тамбове».

Клуб должен был получить от Тамбовской области 680 млн 800 тысяч рублей на сезон-2019/2020.

Такая сумма установлена для выделения клубу со стороны областного Управления по физической культуре и спорту, что подтверждается письмом за подписью начальника управления Михаила Белоусова на имя генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой от 16 мая 2019 года, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на документы.

По факту, как пишет источник, выделено на 92 млн рублей меньше. По первому соглашению, от 5 июня 2019 года, клубу выделили 450 млн.

Затем 23 апреля 2020 года подписано дополнительное соглашение на выделение 50 млн рублей. А 16 июня 2020 года еще одно дополнительное соглашение, на 88 млн рублей.

В документах указано, что эти средства предназначались только на прошлый сезон, и клуб по ним отчитался перед Управлением по физической культуре и спорту.

«Тамбов», таким образом, недополучил 92 млн рублей за сезон-2019/2020. Именно из-за этого и образовалась задолженность перед футболистами по премиям за прошлый чемпионат.

Документы, которые имеются в распоряжении «СЭ», ставят под сомнение заявление первого заместителя начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирины Ларцевой. Она говорила, что клуб в 2020 году получил от области 342 млн рублей, и область не понимает претензий со стороны «Тамбова».

Деньги действительно были переведены, но эта сумма за прошлый сезон. На этот сезон, по данным источника, средства не выделялись вообще, несмотря на то, что Михаилом Белоусовым в августе 2020 года в адрес клуба было направлено письмо на имя генерального директора Ольги Коноваловой о проведении конкурса на выделение субсидии в размере 204 млн рублей с сентября 2020 года. Однако клуб эти деньги так и не получил.

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