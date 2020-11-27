Овчинников о заменах Дзагоева и Эджуке: «Решение принимает главный тренер. Чидера выглядел хорошо»

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Сергей Овчинников Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Федор Чалов Бахтиер Зайнутдинов Чидера Эджуке Футбол

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил некоторые замены в матче РПЛ с «Химками» (2:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Чего пытались добиться, убрав Дзагоева и Эджуке?

– Решение о заменах принимает главный тренер. Ну, замены произошли.

На мой взгляд, Эджуке выглядел хорошо, обострял. Но, повторюсь, главный тренер производит замены.

– После «Вольфсберга» Гончаренко сказал, что замены не сработали. Сработали ли сегодня? Почему длинная скамейка никак не улучшает игру?

– Нет ответа на этот вопрос. По идее, выходящие на замену должны быть активнее. В принципе, по Бахтиеру ничего не могу сказать. Вышел очень активно.

Чалов старался, но не все получалось. Что-то ищем. Но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усилили игру, – сказал Овчинников.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не мог руководить командой из-за перебора желтых карточек, но присутствовал на стадионе.

Гончаренко забавно рулил ЦСКА по телефону: звонил и писал на скамейку, ронял его на нервах

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