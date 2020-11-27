ЦСКА опустился на 3-е место в РПЛ, поделив очки с «Химками» (2:2)

В 17-м туре РПЛ ЦСКА не смог обыграть (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Никола Влашич открыл счет в матче, однако на старте второго тайма ЦСКА пропустил два гола за 4 минуты: забили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов. На 54-й минуте Илья Шкурин сравнял счет.

ЦСКА набрал 33 очка и опустился на 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Спартака» на 2 балла.

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