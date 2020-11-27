ЦСКА опустился на 3-е место в РПЛ, поделив очки с «Химками» (2:2)

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В 17-м туре РПЛ ЦСКА не смог обыграть «Химки» (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Никола Влашич открыл счет в матче, однако на старте второго тайма ЦСКА пропустил два гола за 4 минуты: забили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов. На 54-й минуте Илья Шкурин сравнял счет.

ЦСКА набрал 33 очка и опустился на 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Спартака» на 2 балла.

ЦСКА – Химки 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
6 декабря, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Влашич, 1:1 – 47 Кухарчук, 1:2 – 51 Мирзов, 2:2 – 54 Шкурин.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников (Тикнизян, 87), Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 87), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Влашич, Дзагоев (Обляков, 56), Эджуке (Чалов, 62), Шкурин.
ХимкиЛантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Кухарчук (Липовой, 81), Глушаков, Куат, Тихонов (Логашов, 77).
Предупреждения:
Трошечкин (26), Куат (38), Кухарчук (50), Дивеев (70).

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