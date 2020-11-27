ЦСКА опустился на 3-е место в РПЛ, поделив очки с «Химками» (2:2)

В 17-м туре РПЛ ЦСКА не смог обыграть «Химки» (2:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Никола Влашич открыл счет в матче, однако на старте второго тайма ЦСКА пропустил два гола за 4 минуты: забили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов. На 54-й минуте Илья Шкурин сравнял счет.
ЦСКА набрал 33 очка и опустился на 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Спартака» на 2 балла.
- Дата проведения
- 6 декабря, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников (Тикнизян, 87), Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 87), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Влашич, Дзагоев (Обляков, 56), Эджуке (Чалов, 62), Шкурин.
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Химки –
Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Кухарчук (Липовой, 81), Глушаков, Куат, Тихонов (Логашов, 77).