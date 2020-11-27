ЦСКА – единственный клуб из еврокубков, не победивший в 17-м туре РПЛ. Остальные выиграли с общим счетом 13:2

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Футбол

Завершился игровой день 17-го тура РПЛ.

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» (2:2), став единственным представителем РПЛ в еврокубках, не сумевшим победить в этом туре.

Все три представителя России в Лиге чемпионов свои матчи выиграли. «Локомотив» победил «Рубин» (3:1), «Краснодар» крупно обыграл «Ротор» (5:0), а «Зенит» разгромил «Урал» (5:1).

В пятом туре Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» (1:3), «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3), «Краснодар» был сильнее «Ренна» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В пятом туре Лиги Европы армейцы уступили «Вольфсбергу» (0:1).

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