ЦСКА – единственный клуб из еврокубков, не победивший в 17-м туре РПЛ. Остальные выиграли с общим счетом 13:2

Завершился игровой день 17-го тура .

сыграл вничью с «Химками» (2:2), став единственным представителем РПЛ в еврокубках, не сумевшим победить в этом туре.

Все три представителя России в Лиге чемпионов свои матчи выиграли. «Локомотив» победил «Рубин» (3:1), «Краснодар» крупно обыграл «Ротор» (5:0), а «Зенит» разгромил «Урал» (5:1).

В пятом туре Лиги чемпионов проиграл «Зальцбургу» (1:3), уступил «Брюгге» (0:3), «Краснодар» был сильнее «Ренна» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В пятом туре армейцы уступили «Вольфсбергу» (0:1).