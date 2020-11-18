Александр Кержаков: «Кокорин взорвется. Один из самых талантливых российских форвардов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался об игре за , а также оценил форму форварда .

– Чем объясняете спад в игре Смолова?

– В «Краснодаре», где под него была заточена игра в атаке, Федор провел свое лучшее время. Доказал, что он нападающий с большой буквы. И то, что на него сделал ставку «Локомотив», вполне логично.

Но на новом месте не пошло: куда-то пропали легкость, острота, стал меньше забивать. Другой футбол, партнеры, под которых надо подстраиваться. А ломать себя уже в зрелые годы – дело непростое, мы ведь не молодеем. Так что «Локомотив», похоже, оказался для Смолова не его командой.

– Все чаще то же самое можно слышать и про перешедшего в «Спартак» Кокорина. Вам не кажется, что процесс его адаптации затянулся?

– Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов.

Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!

– Тогда почему с ходу заиграл в Мамаев? Характер покрепче?

– Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. По себе знаю: порой тренерское доверие помогает творить чудеса.

А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль, – сказал Кержаков.

С полной статистикой Смолова можно ознакомиться здесь, а с показателями Кокорина – тут.