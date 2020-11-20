Александр Шмурнов: «Мне жаль, что Кокорин и Мамаев попали в тюрьму. Готов пожать им руки, если они не слушают глупости»

прокомментировал свое высказывание о том, что уйдет из профессии, если Кокорина и Мамаева не отстранят от футбола.

Также он разобрал конфликт с Романом Муном, который произошел после интервью на эту тему. Тогда Шмурнов назвал себя моральным камертоном и заявил: «Хочу – слово дам, хочу – слово возьму».

«У меня не было конфликта с Романом Муном, у Романа Муна конфликт с собственной совестью.

Я повторю еще раз: после ночи, когда Кокорин, Мамаев и их друзья вели себя как животные (даже не с Паком и стулом, прежде всего с водителем), утром появились подозрения, что футбольные клубы и серьезные структуры их отмажут.

Я написал твит и имел в виду то, что если их вообще не накажут, если они не понесут никакого наказаний, то тогда это вообще не моя история. Я детей с собой заберу, как Гамельнский крысолов, который дудел в дудочку и увел детей из деревни. Потому что не хочу, чтобы мои дети или другие дети верили в то, что такое можно пройти безнаказанно. Кокорина и Мамаева наказали – все, а больше я ничего не обещал.

В слово «отстранят» я вкладывал понятие «отстранят временно» – хотя бы так. Я Муну полтора часа объяснял, что имел в виду, а он выбрал из нашего разговора то, что ему показалось хайпосодержащим.

Я жалею, что Паша Мамаев и Саша Кокорин попали в тюрьму. Мне кажется, достаточным наказанием было бы полгода условно и год отстранения от футбола. Я бы это им назначил. Реальная тюрьма – то, что я действительно переживаю, это ужасно, это плохо.

Меня даже в тот вечер спросили: «А ты хотел бы, чтобы они дальше играли?» Я ответил, что, конечно, хотел бы. Я и Муну это объяснял, он этого не понял. Когда начался суд над Кокориным и Мамаевым, я уже был на их стороне. И сейчас я на их стороне. И если они не слушают всякие глупости, то я готов пожать любому из них руку и сказать, что мне очень жаль, что вы отсидели в тюрьме. Но, надеюсь, вас жизнь теперь многому научила, больше вы так делать не будете», – сказал Шмурнов.

«Хочу – слово дам, хочу – слово возьму». Шмурнов – об обещании отстраниться от футбола