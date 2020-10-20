Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Истанбулом», «Ювентус» – с «Ференцварошем», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», а «Барселона» принимает киевское «Динамо».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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