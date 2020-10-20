Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Истанбулом», «Ювентус» – с «Ференцварошем», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», а «Барселона» принимает киевское «Динамо».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
Группа G
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.