Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»

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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Истанбулом», «Ювентус» – с «Ференцварошем», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», а «Барселона» принимает киевское «Динамо».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа H

Истанбул Турция – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
4 ноября, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Ференцварош Венгрия – Ювентус Италия
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Пушкаш Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона Испания – Динамо Киев Украина
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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