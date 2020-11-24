Черчесов о неудачах сборной: «Некоторые «доброжелатели» воспользовались ситуацией. Два года на голодном пайке сидели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об эмоциональном фоне вокруг команды после ряда неудач.

«Во-первых, нельзя так говорить: «Бог с ней, с этой ». Мы спортсмены. И всегда хотим побеждать.

А во-вторых, раз случилось такое поражение, мы обязаны его принять, проанализировать и идти дальше.

Ну и вполне естественно, что некоторые «доброжелатели», просидевшие два года на голодном пайке, наконец-то смогли воспользоваться ситуацией в своих целях.

Но здесь нашла коса на камень, потому что и мне было необходимо извлечь максимальную пользу из случившегося. Разница лишь в том, что я делал и делаю это не для собственной выгоды, а исключительно ради интересов команды», – сказал Черчесов.

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