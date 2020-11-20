Вяльбе о критике Черчесова: «Он думал, что его будут любить всегда, что ли?»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась относительно критики в адрес тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Недавно главный тренер футбольной сборной Станислав Черчесов столкнулся со шквалом критики. Вы как именитый тренер и руководитель, который тоже сталкивался с критикой, как отнеслись к этой истории?

– В этой истории два момента: решение тренера не приглашать на последние игры и провал в тех играх, где должны были выигрывать.

Я не увлекаюсь футболом, но думаю, что нынешняя критика общественности оправдана. Он должен это перетерпеть, что же он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми так, – сказала Вяльбе.

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