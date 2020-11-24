Черчесов о травме Соболева: «Он не жаловался на сборах. Ему нужно высказаться и расставить все точки над «i»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на недовольство «Спартака» травмой форварда , который выбыл до марта.

«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи. Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу.

Только перед игрой с Сербией у него заклинило колено, и мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над «i».

К примеру, его одноклубник Зобнин накануне игры с Молдавией почувствовал дискомфорт, и мы сразу сняли его с тренировки и освободили от игры в Кишиневе», – сказал Черчесов.

«Спартак» и сборная зарубились из-за травмы Соболева: клуб говорит о непрофессионализме врачей, Черчесов ссылается на переписку с Федуном