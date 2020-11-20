«Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия написал трек в поддержку Миранчуков и Чалова

Рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L’One, написал трек в поддержку хавбека «Локомотива» , полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и форварда ЦСКА Федора Чалова.

Напомним, эти футболисты подверглись резкой критике со стороны главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«В поддержку золотого актива сборной России! Выпускать полную версию?» – написал Горозия под видео с отрывком из песни.

Текст опубликованного отрывка таков:

«Я сижу пью чай. Я золотой актив! Я золотой актив! Я золотой актив!

Стадион, встречай. Я золотой актив! Я золотой актив! Я золотой актив!

Я сижу пью чай. Я золотой актив! Я золотой актив! Я золотой актив!

Без мяча – печаль. Я золотой актив! Я золотой актив! Я золотой актив!

Чай решает, я на опыте – раздаю, пока вы силы копите».

В комментариях под постом написал: «🤯🤯🤯 eat it up», что можно перевести как «кайфую». Антон Миранчук прокомментировал: «🔥🔥🔥🔥🔥 liiitty», что можно перевести как «огонь».

Отметим, что Горозия – болельщик , он близко общается с братьями Миранчуками.

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Фото: скриншот из инстаграма Левана Горозии