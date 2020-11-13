Кевин-Принс Боатенг: «Роналду – лучший, но Месси – нечто иное. Тренируясь с Лео, я чувствовал себя неполноценным»

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Бывший полузащитник «Фиорентины», «Барселоны» и «Милана» Кевин-Принс Боатенг сравнил форварда сине-гранатовых Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Тренировки с Месси лишали меня дара речи. Я всегда говорил, что Криштиану Роналду – лучший в мире, но Месси – это что-то иное. Он необыкновенный.

Когда я тренировался рядом с ним, я впервые за всю карьеру чувствовал себя неполноценным. Он делал невероятные вещи. Я чувствовал, что готов сказать: «Все, я ухожу из футбола», – рассказал Боатенг.

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