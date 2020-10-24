Тебас об уходе Месси и Рамоса из Ла Лиги: «Роналду ушел в «Юве», и мы не заметили этого, как и Серия А»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном уходе из чемпионата Испании защитника «Реала» Серхио Рамоса и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не хочу, чтобы это произошло. Однако если это произойдет, лига многое сделала, чтобы не пострадать от потери таких игроков.

Криштиану Роналду ушел в «Ювентус», и мы этого не заметили, как и Серия А. Неймар ушел в «ПСЖ», а Лига 1 осталась Лигой 1. Испанский футбол стал выше имен игроков», – заявил Тебас.

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