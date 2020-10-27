Роналду забил 10 голов с игры в 10 последних матчах за сборную, Месси – 0

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Нападающий Криштиану Роналду существенно превосходит форварда Лионеля Месси по голам с игры в последних международных матчах.

35-летний форвард «Ювентуса» забил 10 голов с игры в 10 последних матчах за сборную Португалии.

33-летний капитан сборной Аргентины ни разу не забил с игры в 10 последних матчах за сборную Аргентины.

Роналду 11 ноября забил Андорре с игры в товарищеском матче (7:0). Месси 9 октября забил Эквадору с пенальти в игре квалификации ЧМ-2022 (1:0).

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