Владимир Федотов: «Кокорин – топ-игрок. Было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу»

Главный тренер высказался о нападающем , игравшем за южан в прошлом сезоне.

– Хотелось бы поговорить о самом звездном футболисте, с которым вы работали. О Кокорине что скажете: о звездности, лени…

– Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре.

Не знаю, что там в «Спартаке» – это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

– После тюрьмы он был физически готовым футболистом?

– Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.

– Психологически тоже?

– С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.

– Изменилось отношение к нему с того момента, как вы увидели, что он бьет человека стулом?

– Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке. Драка может закончиться по-разному.

Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно, – сказал Федотов.