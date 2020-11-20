Семак об обороне «Зенита»: «Для некоторых центральных защитников не совсем понятна игра в тройке. Ракицкому она не очень подходит»

Главный тренер дал разъяснения по игре команды в защите после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Перед матчем вы исключили, что сыграете в три центральных защитника. Когда решили сыграть по схеме 4-2-3-1?

– Думали, но из защитников в нашем распоряжении был только Прохин, ему в таком матче сложно было бы выходить с первых минут. Для некоторых наших центральных защитников не совсем понятна игра в три центральных. Выбрали привычную схему с поправками.

– Ловрен пропустит матч с «Брюгге». Ваши мысли по этому поводу? Кто может сыграть в центре обороны, кроме Дугласа Сантоса?

– Только Прохин. Других защитников нет.

– Вы сказали, что у Ракицкого есть проблемы с игрой по схеме в три центральных защитника. Какие?

– Он не совсем понимает систему, потому что всю свою футбольную карьеру играл в четверке, так ему проще. Плюс есть качества, которые не совсем подходят ему для игры в тройке, – сказал Семак.