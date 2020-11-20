Сергей Семак: «Шансов сыграть в три центральных защитника с «Лацио» практически не было»

Главный тренер поделился мыслями о поражении от «Лацио» (1:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Тяжелая кадровая ситуация – является ли это основной причиной поражения?

– Конечно, это важный аспект подготовки. К сожалению, игра началась для нас неудачно: два прекрасных дальних удара позволили играть в привычной манере, на контратаках.

Мы, в свою очередь, забили, вернулись в игру, но, конечно, пенальти отдалил нас от положительного результата. В остальном, понятно, те игроки, который вышли, на сегодняшний день находятся не в оптимальных кондициях. Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком – за месяц две тренировки. Дали возможность молодым, которые сегодня хорошо вышли.

Но, к большому сожалению, мы не смогли удачно для нас сыграть. Хотя ребята старались, не получилось.

– Ерохин играл справа, а Малком как десятка. С чем это связано?

– Здесь два фактора. [Малком] далеко не в оптимальной кондиции функциональной, и здесь у него было меньше работы в центре, чем на фланге. Ерохин сейчас лучше готов. Конечно, каждый игрок на счету, не могли пожертвовать еще одним флангом. Освободили немного от оборонительной работы в пользу атакующих действий. Ерохин более объемный игрок, поэтому он вышел в этой позиции.

– Была мысль сыграть в три центральных защитника, учитывая кадровые потери?

– У нас один игрок, который мог сыграть, – Прохин Даниил. В таком матче ему выходить... Плюс Ракицкий испытывает сложности при игре в три центральных. Шансов выйти в три практически не было, – сказал Семак в эфире .