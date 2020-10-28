Роман Зобнин: «Тедеско приехал в новую страну, начал учить ее язык – значит, уважает Россию»

Полузащитник высказался о предстоящем дерби с , а также о работе с тренером .

– На матч с «Динамо» у тебя, как у человека, игравшего за него, особый настрой?

– Именно на «Динамо» – нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».

– На матч с «Динамо» лидеры «Спартака» настраивают новичков по-особенному?

– В основном это делает тренер. Он дает понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться.

И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают все без слов, а иностранцы у нас давно – тоже понимают, что это за игры.

Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснит, почему. В этом плане он большой специалист.

– Общаетесь с ним на русском?

– Да на разных общаемся. Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить ее язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться.

Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки – они ведь как дети, все подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно, – сказал Зобнин.