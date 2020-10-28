Павлюченко о Соболеве в Европе: «Думаю, его даже никто не просматривает. За РПЛ ни хрена не следят»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Коммент. Шоу» поделился мнением о перспективах игроков в Европе.

– Много игроков нынешней РПЛ способны уехать в Европу?

– может заиграть. Уехать все могут, но кто как заиграет... Это будет зависеть от доверия тренера.

– А способен?

– Смотря в каком чемпионате. Поехать в Англию, Испанию – мне кажется, нет. Мало верится. Думаю, его даже никто не просматривает.

Уезжать в Европу... Когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали говорить, писать. А так ты играешь в , не играешь в Лиге чемпионов, нигде.

За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, то там о наших футболистах даже не знают. Поэтому за счет чего Соболев может уехать? В сборной он практически не играет, – сказал Павлюченко.