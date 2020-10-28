Джикия хочет пригласить Хабиба на матч «Спартака»: «С удовольствием все организуем»

Защитник «Спартака» рассказал, что хотел бы пригласить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на матч команды.

– После матча в Краснодаре вы устроили в раздевалке командный просмотр последнего боя Хабиба Нурмагомедова. Ты потом признался, что если бы кто-то решил болеть против россиянина, там же случился бы еще один турнир UFC. С кем хотел бы сразиться в октагоне?

– Я вообще против рукоприкладства! Так что, если будут недовольные, решим на словах.

– Жиго иногда дурачится на тренировках, пытаясь завалить кого-нибудь борцовским приемом. Может, с ним?

– Кого он там пытается завалить? Маленьких и беззащитных? Вы когда-нибудь видели, чтобы он на меня полез?

– Нет.

– Вот и все. Если серьезно, то не всем в команде интересен этот вид спорта, некоторые хотели побыстрее вернуться в Москву после игры. Но в Краснодаре нас выручил допинг-контроль, на который забрали наших игроков.

И тут нужно отдать должное Бакаеву. Зелимхан заслужил свой «Оскар» за артистизм и терпение. Он просто эталонно тянул время!

– Теперь у Хабиба больше свободных дней. Пригласишь его на матч «Спартака»?

– Обязательно! На «Динамо» уже не успеем, но как только будет классный домашний матч, с удовольствием все организуем, – сказал Джикия.

Федун готов дать Хабибу стадион «Спартака» для проведения боя, если он решит возобновить карьеру