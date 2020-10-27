Джикия о капитанстве в сборной: «Приятно, что Черчесов доверил повязку, но постоянный капитан – не я»

Защитник и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о капитанстве в национальной команде.

Игрок получил повязку после невызова форварда «Зенита» .

– Как ты думаешь, за какие качества тебе доверили роль лидера сначала в клубе, а теперь и в национальной команде?

– Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной – не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

– И все-таки – в чем заключаются твой статус лидера?

– Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».

– Кто для тебя образец капитана?

– Наверное, Пуйоль. А из тех, с кем играл, назову Диму Белорукова из «Амкара». Когда я только начинал свой путь в РПЛ, он помог влиться в команду и быстро освоиться. Очень авторитетный и опытный игрок, – сказал Джикия.