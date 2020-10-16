Георгий Джикия: «Если бы кто-то в раздевалке «Спартака» болел за соперника Хабиба, случился бы еще один UFC»

Защитник рассказал, как вся команда болела за в бою с Джастином Гейджи за чемпионский пояс UFC в легком весе.

– Кто предложил посмотреть бой Хабиба вместе – всей командой? Из-за этого ведь задержался вылет «Спартака» в Москву?

– О, тут интересная история! Изначально мы планировали посмотреть этот бой с вдвоем. Игра с «Краснодаром» по календарю сначала стояла на воскресенье, 25 октября. Мы думали: заедем в гостиницу, сядем у телевизора, спокойно посмотрим. Потом обсудим, поделимся эмоциями.

Но так вышло, что матч перенесли на 24-е. Что делать? Тем более, начало боя было в 23:30, а вылет из Краснодара стоял на 23 часа. И последние пять дней мы с Зелей разрабатывали план, как будем оставаться в Краснодаре и тянуть время до боя.

– Действительно любопытно.

– В первый раз в жизни мы оказались рады допинг-контролю! Допинг-офицеры приехали именно в этот вечер и забрали Зелимхана на тест. Огромная благодарность ребятам за это, они дали возможность посмотреть бой всем вместе.

– Был ли хоть кто-то, кто выступил против этой задержки?

– Скрывать не буду, протестующих хватало (улыбается). Но наш план сработал. Зелим был готов сдать допинг-тест сразу после игры, но тянул максимально долго. Он молодец.

– Кто-то болел против Хабиба?

– Все только за – и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы еще один турнир UFC 254 (смеется)! – сообщил Джикия.