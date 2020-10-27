«Очередь Месси». Лиам Галлахер о новом контракте Гвардиолы с «Ман Сити»

Бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер прокомментировал заключение нового контракта между «Манчестер Сити» и главным тренером .

«Очередь Месси», – написал музыкант в твиттере.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовят предложение форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Игрок прошлым летом хотел уйти из «Барсы», и именно «Сити» называли фаворитом в борьбе за аргентинца.

Гвардиола о продлении контракта c «Ман Сити»: «Остались незавершенные дела»

«Я достаю своего Лионеля». Лиам Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити»