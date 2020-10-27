Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года

Главный тренер подписал новое соглашение с клубом.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан сроком до лета 2023 года.

Гвардиола проводит 5-й сезон в «Манчестер Сити». При нем команда дважды стала чемпионом Англии, один раз выиграла Кубок страны и трижды – Кубок лиги.

Тренер принял «Сити» в 2016 году. Если он отработает контракт до конца, то в общей сложности проведет в клубе семь сезонов.

В своей предыдущей команде «Баварии» Гвардиола проработал три сезона, а до этого в «Барселоне» – четыре.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»