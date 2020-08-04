«Я достаю своего Лионеля». Лиам Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити»

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Бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер, болеющий за «Манчестер Сити», очень рад возможному приходу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Музыкант опубликовал серию твитов, посвященных возможному трансферу.

«Мессия на пути в «Манчестер Сити». Я достаю своего Лионеля. Это похоже на космическую гонку: первая страна, высадившаяся на Луну, первый клуб, который подпишет Месси», – написал музыкант.

Еще один твит Галлахера выглядел так: «Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси».

Также музыкант пообещал поклонникам, что выступит в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.

Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и позвал бразильца с собой (ESPN)

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