«Я достаю своего Лионеля». Лиам Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити»

Бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер, болеющий за «Манчестер Сити», очень рад возможному приходу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Музыкант опубликовал серию твитов, посвященных возможному трансферу.
«Мессия на пути в «Манчестер Сити». Я достаю своего Лионеля. Это похоже на космическую гонку: первая страна, высадившаяся на Луну, первый клуб, который подпишет Месси», – написал музыкант.
Еще один твит Галлахера выглядел так: «Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси».
Также музыкант пообещал поклонникам, что выступит в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити».
Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.
Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и позвал бразильца с собой (ESPN)