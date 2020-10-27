«У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?» Газизов о «звонках сверху» из-за Кокорина

Генеральный директор высказался о противостоянии с «Зенитом».

– Как вы для себя поняли хэштег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит?

– Шеф вообще клево сказал! Высказывание хорошо зашло, я даже воодушевился.

– Не думали, что после этого снова начнут вас сталкивать с «Зенитом»?

– Это к Антону Фетисову [директору департамента по связям с общественностью «Спартака»] вопросы, мне-то что?

– А о своей фразе про перчатку в сторону вы жалели?

– Она была сказана в другом контексте. Я имел в виду, что надо быть корректным по отношению к сопернику. Перчатку раньше бросали равному себе.

Перед этим высказыванием были не очень корректные действия со стороны одного из клубов. Это был ответ, вот и все. А как коллеги из другого клуба рассуждают – это уже их проблемы.

Градус такого противостояния с «Зенитом» сейчас чуть спал, надеюсь, мои слова этому поспособствовали.

– Это может повториться?

– Конечно! И должно! Пусть повторяется, это нормально. Мы просто не должны переходить грань, как тогда с баннерами.

Мы должны относиться с уважением друг к другу, так что здесь не было никакого вызова на бой.

– Раздражало то, что фразу постоянно напоминали?

– Я обалдел, насколько она хорошо поехала. Мне понравилось! Даже чем-то льстит.

Оказывается, одну фразу можно по-разному рассматривать. Надеюсь, я еще что-то выдумаю, и это будет цитироваться (смеется).

– Еще один заочный спор с «Зенитом» – подписание Кокорина, которому раньше не разрешали играть за питерский клуб. Не боялись звонков сверху, когда ввязывались в эту историю?

– У меня крыша в виде Леонида Арнольдовича – чего мне бояться? Ему будут звонить, а не мне, – сказал Газизов смеясь.

Газизов о перчатке «Зениту»: «Сегодня никто не смеется? Значит, я был прав?»