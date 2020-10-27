Газизов о цели в «Спартаке»: «Только титулы. Я пришел ради них»

Генеральный директор «Спартака» в беседе с журналистом рассказал, какие цели ставит перед собой, работая в московском клубе.

– Цели вашей работы в «Спартаке» – какие?

– Только титулы. Больше ничего.

– Титулы?

– Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со титулы и играть в Лиге чемпионов.

– Как обойти «Зенит»? Вы бросили перчатку, но как обойти их на дистанции, учитывая их возможности?

– Обыгрывать всех своих соперников – и все. Показывать лучшую игру – это единственный вариант обыграть «Зенит», ЦСКА и другие топовые команды.

– Но как на дистанции в пять лет быть круче «Зенита»?

– Создать систему, систему подготовки своих футболистов, своих кадров – у нас очень хорошие молодые футболисты.

Естественно, нужно вести сбалансированную и грамотную селекционную работу. Для меня то, что на сегодняшний день мы не потратили много денег в трансферное окно, но приобрели хороших футболистов, это показатель того, как можно действовать.

– А пишут: «Шамиль, «Спартак» – это не «Уфа», тут не надо максимально экономить деньги, надо уметь тратить». Как вы реагируете?

– Спокойно, потому что на самом деле «Спартак» – это не «Уфа». Я понимаю это и хочу всем сказать: «Поверьте, я это знаю. И когда нам надо будет, мы потратимся, но потратимся на тех игроков, которые абсолютно необходимы «Спартаку» и принесут титулы», – сказал Газизов.

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