Газизов о Зареме в «Спартаке»: «У нее приличные знания в футболе. Она член семьи»

Генеральный директор в беседе с журналистом рассказал о роли, которую , жена владельца клуба , играет в команде.

– Фигура Заремы, которая все больше и больше появляется. Вы с ней общались? Она вам звонила? Она с вами встречалась? Как это вообще происходило?

– Конечно, я с ней общаюсь. Она член семьи, и она человек, который довольно-таки неплохо разбирается в футболе, поэтому... У нее есть очень приличное знание, я тебе скажу.

– В смысле? Приличное знание футбола?

– Да. В футболе. Приличные знания.

– А откуда оно?

– Я не знаю, откуда это. Может быть, из-за того, что она все-таки очень долго с Леонидом Арнольдовичем [Федуном], то, что они много обсуждают... Она со многими людьми из футбола общается.

Но то, что знания в футболе у нее приличные, – это бесспорно.

– Но это как? После матча она может вам отдельно позвонить, или это какой-то совместный ужин втроем? Зарема, Леонид Арнольдович и вы.

– Нет-нет, я не настолько близок к семье Леонида Арнольдовича. Я занимаюсь определенной ситуацией. Я менеджер. Естественно, мне могут задать вопросы, а я на них отвечу.

Но то, что вопросы квалифицированные, и они стоят того, чтобы на них обратить внимание и правильно на них отвечать, – это бесспорно, – сказал Газизов.

Зарема заговорила: жестко разносит Цорна, защищает Федуна и утверждает, что привела Ларссона под свою ответственность