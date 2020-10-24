Станислав Черчесов: «Решения арбитра – часть игры. Не хочу судейство обсуждать»

Теги Станислав Черчесов сборная Турции по футболу Сборная России по футболу судьи Шимон Марчиняк Лига наций УЕФА Р-Спорт Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал обсуждать работу Шимона Марчиняка, судьи матча Лиги наций с Турцией (2:3).

В первом тайме арбитр удалил защитника россиян Андрея Семенова, а во втором назначил пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.

«Не хотел бы это [судейство] обсуждать. Понятно, что решения судьи – часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему», – сказал Черчесов.

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