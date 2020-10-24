Станислав Черчесов: «Решения арбитра – часть игры. Не хочу судейство обсуждать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал обсуждать работу , судьи матча Лиги наций с Турцией (2:3).

В первом тайме арбитр удалил защитника россиян Андрея Семенова, а во втором назначил пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.

«Не хотел бы это [судейство] обсуждать. Понятно, что решения судьи – часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему», – сказал Черчесов.

Пенальти, из-за которого сборная России проиграла Турции: Кузяев сыграл в мяч, но ВАРа в Лиге наций нет