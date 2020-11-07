В Беларуси осужден серебряный призер Олимпиады. Уже 8 спортсменов, подписавших письмо против Лукашенко, получили административные сроки

10 суток административного ареста получил сегодня Андрей Кравченко – заслуженный мастер спорта Беларуси, серебряный призер Олимпиады в десятиборье, чемпион Европы в десятиборье и семиборье.

Как сообщает белорусская Tribuna.com, Кравченко был задержан в Минске в воскресенье во время протестного марша.

Задержанный тогда же чемпион Беларуси по тайскому боксу Иван Ганин сегодня также осужден на 10 суток. Оба будут отбывать срок в СИЗО города Жодино.

Таким образом, уже 8 белорусских спортсменов, подписавших письмо против насилия и Лукашенко, за честные выборы, получили сроки. Прежде это были:

– Елена Левченко, одна из лучших баскетболисток Беларуси, вице-чемпионка женской НБА (15 суток);

– Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби (10 суток);

– Константин Полей, тренер по дзюдо (15 суток);

– Юрий Булат, чемпион мира по тайскому боксу (15 суток);

– Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу (10 суток);

– Игорь Бояр, чемпиона Беларуси по американскому футболу (15 суток).

Общее количество задержанных в Беларуси в результате протестов после президентских выборов превышает уже 17 000 человек.

Всего письмо спортсменов подписали более 1000 атлетов и тренеров – включая таких звезд, как Надежда Скардино (олимпийская чемпионка по биатлону), Александра Герасименя (пловчиха, медалистка Олимпиад), Александра Романовская (чемпионка мира по фристайлу), баскетболист Егор Мещеряков, экс-футболисты сборной Беларуси Хомутовский, Герасимец и Тумилович.

Большинство подписавших письмо спортсменов были уволены из госорганов или сборных команд Беларуси. Сейчас белорусские спортсмены собирают деньги на дальнейшие выступления на Олимпиаде и других международных турнирах с помощью белорусского фонда спортивной солидарности через краудфандинг. Сбор для Андрея Кравченко идет здесь, а также на странице фонда.