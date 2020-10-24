Орлов – игрокам сборной: «Вас показывают на всю страну, покажите вы себя. Отбиваете охоту у болельщиков»

Журналист Геннадий Орлов разочарован выступлением сборной России в матче с Молдовой (0:0).

«Понимаете, наши футболисты российские... Я не могу понять. Ведь я был в координатах советского футбола. И играл сам. А потом пошли 90-е годы. А ведь советскую сборную даже называли чемпионом мира по товарищеским матчам. А почему? Все равно ответственность была. Ты играешь перед всеми своими зрителями. Это твой авторитет.

Вот был момент. Показательный для наших российских футболистов. Кузяев, совсем неплохой футболист, мы это знаем, вдруг на 15-й или 20-й минуте, получая мяч в центре поля, помыкался, посмотрел налево-направо, некому дать. И дает пас на 40 метров вратарю назад! Раньше на стадионах свист стоял от своих болельщиков после такой передачи.

Что сделает дальше вратарь? Он может вбросить мяч рукой Жиркову. Но ты, Кузяев, в этом матче должен рисковать. Ищи продолжение! Поищи, бери на себя. Силы есть. Что тебе мешает? Получается, как в тренировке, взял и от мяча избавился. И так очень многие делали. Посмотрите, сколько раз отдавали передачи назад. Причем соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия. Сборная Молдовы!

Я смотрел 90 минут, понять не мог. Что вам тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают? Вас показывают на всю страну. Это ж товар лицом. Ну покажите вы себя.

Вам, видимо, абсолютно безразлично мнение болельщиков, любителей футбола. Вы отбиваете охоту.

Вспомните, как играла сборная Советского Союза на чемпионате мира. Да там в каждом матче была борьба. Так что, нам опять ждать чемпионат мира? Если мы еще туда попадем. С такой игрой мы никуда не пробьемся», – сказал Орлов, отвечая на вопрос подписчика в шоу «ГСО Live».