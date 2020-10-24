37-летний Жирков выходил в старте сборной в последних 4 матчах и отыграл 315 минут

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Защитник «Зенита» Юрий Жирков сыграл за сборную России в товарищеском матче против Молдовы (0:0).

37-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и покинул его на 67-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Федор Кудряшов.

Таким образом, Жирков уже в четвертом матче сборной России подряд выходит на поле с первых минут. Игры против Швеции (1:2) и Турции (1:1) он провел полностью, а в матче с Венгрией (0:0) был заменен на 68-й минуте.

Футболист отыграл 315 минут в 4 последних матчах в составе сборной России.

С полной статистикой Жиркова можно ознакомиться здесь.

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