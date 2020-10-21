Губерниев ответил Черчесову о «внебрачном сыне»: «Если у меня Сафонов, то у тренера, может быть, Кузяев?»

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если у меня [внебрачный сын] Сафонов, то, может быть, у тренера – Кузяев? Но это была наша рубрика «шутки за миллион», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Черчесов – Губерниеву про Сафонова: «Или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете?»

Станислав Черчесов: «Кузяев не запутался. И не надо его путать, дайте спокойно принять решение»

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