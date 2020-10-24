«Отличная работа». Левандовски лайкнул и прокомментировал пост Sports.ru в инстаграме с муралом в свою честь

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Польши по футболу Sports.ru Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на приз лучшему игроку сезона от Sports.ru и граффити в Варшаве.

«Отличная работа», – написал поляк в комментариях к посту Sports.ru в инстаграме и поставил лайк.

И вы тоже подписывайтесь на инстаграм Sports.ru. Будьте как Левандовски!

Роберт Левандовски – лучший футболист года по версии Sports.ru. Вы за него проголосовали, а мы нарисовали граффити в его родном городе

Левандовски – лучший чистый форвард планеты. Этот год – космос даже по его стандартам

Почему фамилию Роберта Левандовского нужно склонять. Объясняем с руководителем Польского культурного центра

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья