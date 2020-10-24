«Отличная работа». Левандовски лайкнул и прокомментировал пост Sports.ru в инстаграме с муралом в свою честь

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на приз лучшему игроку сезона от Sports.ru и граффити в Варшаве.

«Отличная работа», – написал поляк в комментариях к посту Sports.ru в инстаграме и поставил лайк.

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