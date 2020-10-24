Левандовски – лучший игрок года по версии Sports.ru

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Sports.ru.

За поляка проголосовали 122 930 участников опроса. Второе место занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (109 241 голос), третье – форвард «Барселоны» (108 621).

Sports.ru и Parimatch в честь победы Левандовского арендовали на месяц стену одного из домов в центре Варшавы и попросили местного художника нарисовать граффити в качестве подарка игроку.

Роберт Левандовски – лучший футболист года по версии Sports.ru. Вы за него проголосовали, а мы нарисовали граффити в его родном городе

Левандовски – лучший чистый форвард планеты. Этот год – космос даже по его стандартам