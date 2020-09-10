Польский рэпер подарил Левандовскому «Золотой мяч» из лего

Нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому вручили «Золотой мяч» из лего.
Судя по подписи публикации в инстаграме форварда, это подарок от польского рэпера Кубы Грабовского (более известен под своим творческим псевдонимом Quebonafide).
«Спасибо за этот прекрасный трофей, который ты для меня построил», – написал Левандовски под фото в инстаграме.
Напомним, что журнал France Football отменил церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году, сославшись на пандемию коронавируса.
Мы сделали свой «Золотой мяч». Вы – отдали его Левандовскому
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Thank you @quebahombre for this great trophy you have built for me😂🏆🔥 #RL9