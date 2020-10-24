Александр Соболев: «У «Спартака» с ЦСКА главное противостояние. «Зенит» – просто большой матч»

Форвард «Спартака» высказался о важности матчей с ЦСКА и .

– Ты никогда не скрывал, что в детстве не болел за . А за кого?

– Да ни за кого. Все равно было. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» – кто в еврокубках играл, за них болел. Как не переживать за нашу команду?

И за ЦСКА тоже болею, когда они в Европе играют, даже несмотря на то, что с ними у «Спартака» на 100 процентов главное противостояние.

– А как же «Зенит»? Они ведь называют матч со «Спартаком» главным в России.

– Нет, «Зенит» – это просто большой матч, а с – настоящее дерби, – сказал Соболев.

Соболев о сравнениях с Дзюбой: «Он более мощный, я потехничнее. Мы отличаемся»